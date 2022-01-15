Попова считает новаторским произвольный танец Степановой и Букина

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала выступление россиян в танцах на льду на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Все наши пары молодцы. Была ошибка у Никиты Кацалапова, во всём остальном шикарно. Хочется отметить произвольный танец Степановой и Букина. Он очень новаторский, необычный, хореография выделяется среди прочих пар», — цитирует Попова ТАСС.

При этом она не считает, что на Олимпиаде обязательно стоит менять танцевальные дуэты на командных соревнованиях.

Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми с результатом 213,20 балла по сумме двух программ, а двукратными чемпионами Европы стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 217,96 балла.

Ранее в сети появилось видео чемпионского произвольного танца Синициной и Кацалапова.