Бестемьянова: Степанова и Букин будут бороться за медали Игр-2022

Чемпионка и серебряная призёрка Олимпийских игр Наталья Бестемьянова прокомментировала серебряные медали Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Очень рада за то, как провели чемпионат Европы Степанова и Букин. Они буквально прибавляют от старта к старту. Уверена, что теперь им по силам тоже включиться в борьбу за медали в Пекине. Я бы даже сказала, что на попадание на пьедестал претендуют все входящие в топ-шесть пары. Мы не знаем, как распорядится коронавирус. Кто-то может сдать положительные тесты. Сейчас сложно предсказывать, но все готовы и работают. И понятно, что Пападакис и Сизерон не приехали в Таллин только потому, что потом не смогли бы вернуться в Канаду, поскольку там по возвращении действует карантин. Лишиться тренировок в преддверии ОИ слишком дорого бы стоило французам», — заявила Бестемьянова в беседе с RT.

«Также я очень надеюсь, что выступлением на первенстве континента Степанова и Букин заслужили попадание в командный турнир Олимпиады», — добавила она.

Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали ЧЕ-2022. Российские фигуристы по сумме двух программ получили от судей 213,20 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96) стали двукратными чемпионами Европы.

Ранее Бестемьянова назвала колоссальным успехом две медали российских фигуристов на ЧЕ в танцах на льду.