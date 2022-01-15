Гайтюкевич стал третьим в общем зачёте КМ по бобслею в двойках
- РИА Новости
27-летний спортсмен, который выступает с разгоняющим Михаилом Мордасовым, набрал 1521 балл.
На первом месте финишировал в общем зачёте немец Франческо Фридрих (1703 балла). Второе место занял Джастин Криппс из Канады (1530).
Россияне Максим Андрианов и Александр Ефимов (704 балла) завершили выступление на КМ на 15-м месте.
Сборная России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине будет представлена двумя экипажами.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что российский экипаж Алексея Стульнева стал победителем общего зачёта Кубка Европы в соревновании четвёрок.