Гайтюкевич стал третьим в общем зачёте КМ по бобслею в двойках

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Россиянин Ростислав Гайтюкевич занял третье место в общем зачёте Кубка мира по бобслею в соревнованиях двоек.
Гайтюкевич стал третьим в общем зачёте КМ по бобслею в двойках
  • РИА Новости

27-летний спортсмен, который выступает с разгоняющим Михаилом Мордасовым, набрал 1521 балл.

На первом месте финишировал в общем зачёте немец Франческо Фридрих (1703 балла). Второе место занял Джастин Криппс  из Канады (1530).

Россияне Максим Андрианов и Александр Ефимов (704 балла) завершили выступление на КМ на 15-м месте.

Сборная России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине будет представлена двумя экипажами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российский экипаж Алексея Стульнева стал победителем общего зачёта Кубка Европы в соревновании четвёрок.

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