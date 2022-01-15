Пащенко завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

Российский биатлонист Пётр Пащенко завоевал бронзу в мужском спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

Победу в гонке праздновал француз Эмильен Клод, допустивший один промах на огневых рубежах. Его результат — 24:35,8. Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен с тремя ошибками на стрельбе (+15,0). Тройку замкнул Пётр Пащенко с одним промахом (+17,5).

Напомним, что спринтерская гонка была перенесена с 14 на 15 января из-за сильного ветра. В связи с этим на этапе была отменена гонка преследования.

Ранее Кристина Резцова заявила, что командный дух отсутствует, биатлонистки друг с другом толком не общаются.