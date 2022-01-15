Леонова: очень рада за Кондратюка, но на ОИ-2022 тяжело будет попасть в топ-5

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова отреагировала на победу Марка Кондратюка на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Это новое дыхание для нашей мужской сборной. Но на Олимпиаде тяжело будет попасть даже в топ-5, потому что состав на игры будет огненным», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08).

Ранее сообщалось, что Туктамышева поздравила Кондратюка с победой на чемпионате Европы.