Траньков: я и Тарасова с Морозовым заслужили участие в команднике на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов заслужили участие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Траньков: я и Тарасова с Морозовым заслужили участие в команднике на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Мы хотим выступить в командном турнире, я хотел бы быть тренером участников командного олимпийского турнира. Думаю, и я, и моя пара всё-таки заслужили право участия в команднике», — цитирует Транькова ТАСС.

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 239,82 балла и установив мировые рекорды. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

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