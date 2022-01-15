Вайцеховская: Кондратюк докатывал программу «мёртвым»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от выступления Марка Кондратюка в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года.

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«Кондратюк, конечно же, геройский парень. Докатывал программу «мёртвым», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале. Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08). Российский фигурист Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко — пятым. Ранее Мозалёв заявил, что очень расстроен потерять шансы на Олимпиаду.