Вайцеховская: Кондратюк докатывал программу «мёртвым»
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«Кондратюк, конечно же, геройский парень. Докатывал программу «мёртвым», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08).
Российский фигурист Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко — пятым.
Ранее Мозалёв заявил, что очень расстроен потерять шансы на Олимпиаду.