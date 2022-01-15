Мозалёв: я очень расстроен, что потерял шансы на Олимпиаду

Российский фигурист Андрей Мозалёв подвёл итоги своего выступления на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Я очень расстроен. Конечно, не всё потеряно, жизнь продолжается. Может быть, я и потерял шансы на Олимпиаду, но в моей жизни ещё будут соревнования», — сказал Мозалёв на пресс-конференции.

Он добавил, что на него давило лидерство после короткой программы и что он был очень расстроен непопаданием в тройку призёров.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист получил от судей 265,69 балла и занял итоговое четвёртое место. Победу на чемпионате Европы праздновал Марк Кондратюк (286,56 балла).

Ранее сообщалось, что Ягудин поделился ожиданиями от выступления россиянок в произвольной программе на ЧЕ.