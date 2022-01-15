Ягудин поделился ожиданиями от выступления россиянок в произвольной программе на ЧЕ

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился ожиданиями от выступления российских одиночниц в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Произвольная программа расставит всё по своим местам. Напомню, все три российские фигуристки имеют четверные в арсенале», — цитирует Ягудина Postimees.

Он добавил, что российская тройка может претендовать на весь пьедестал почёта на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что в женском одиночном катании сборную России представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Фигуристки выступят с произвольными программами 15 января. Начало — в 19:30 мск.

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