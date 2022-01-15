Ягудин поделился ожиданиями от выступления россиянок в произвольной программе на ЧЕ
- РИА Новости
«Произвольная программа расставит всё по своим местам. Напомню, все три российские фигуристки имеют четверные в арсенале», — цитирует Ягудина Postimees.
Он добавил, что российская тройка может претендовать на весь пьедестал почёта на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, что в женском одиночном катании сборную России представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Фигуристки выступят с произвольными программами 15 января. Начало — в 19:30 мск.
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