Мостовой заявил, что Бакаеву не стоит покидать «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с истекающим контрактом полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«По мне, да, это потеря для «Спартака». Мне кажется, ему не стоит уходить. Я всегда его защищал, для «Спартака» он нужный, он спартаковский», — цитирует Мостового Betonmobile.

Он добавил, что тренеры «Спартака» никогда особо не доверяли футболисту.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 92 матча, забил 12 мячей и отдал 25 результативных передач. Его контракт истекает в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Миранчук перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа».