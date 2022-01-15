Мостовой заявил, что Бакаеву не стоит покидать «Спартак»
- Legion-Media
«По мне, да, это потеря для «Спартака». Мне кажется, ему не стоит уходить. Я всегда его защищал, для «Спартака» он нужный, он спартаковский», — цитирует Мостового Betonmobile.
Он добавил, что тренеры «Спартака» никогда особо не доверяли футболисту.
Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 92 матча, забил 12 мячей и отдал 25 результативных передач. Его контракт истекает в конце текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Миранчук перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа».