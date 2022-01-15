Грассль хотел бы в будущем потренироваться у Тутберидзе

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Итальянец Даниэль Грассль признался, что был бы не прочь после чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию поработать с российским тренером Этери Тутберидзе.
Грассль хотел бы в будущем потренироваться у Тутберидзе
  • AP
  • © Raul Mee

«Я действительно очень хотел потренироваться у Тутберидзе летом на сборах. Однако из-за коронавируса этого не удалось сделать. Потом мне пришлось идти в армию. Надеюсь, в будущем мне удастся к ней съездить», — цитирует 19-летнего итальянца «Спорт-Экспресс».

Грассль завоевал серебряную медаль чемпионата Европы (274,48 балла). Победителем соревнований стал россиянин Марк Кондратюк (286,56). Третье место занял Денис Васильев (272,08) из Латвии.

Ранее сообщалось, что появилось видео произвольной программы чемпиона Европы Кондратюка.

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