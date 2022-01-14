Червиченко призвал Бакаева покинуть «Спартак»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с истекающим контрактом у полузащитника московской команды Зелимхана Бакаева.
Червиченко призвал Бакаева покинуть «Спартак»
  • Legion-Media

«Думаю, что Бакаеву нужно пробовать себя в другом клубе. Ему уже 25, а в «Спартаке» не получается. Если не получается, то надо искать себя в другом месте. Я бы на его месте не продлевал контракт и ушёл. В принципе, пока у него ещё возраст нормальный, можно попасть в хороший клуб, получить хороший контракт, место в составе. В «Спартаке», я считаю, у него прогресса больше не будет. Да, он выделялся, но лидером команды не был никогда. В какой-то момент ярко заиграл, но вот тогда и нужно было «Спартаку» его использовать, а его на лавочку посадили. В «Спартаке» часто бывает: ты ярко вспыхиваешь, покупают легионера, он занимает твоё место, а ты начинаешь затухать. Потому Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта», — цитирует слова Червиченко «РБ Спорт».

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 92 матча, забил 12 мячей и отдал 25 результативных передач. Его контракт истекает в конце текущего сезона.

Ранее Бакаев признался, что хотел бы остаться в «Спартаке».

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