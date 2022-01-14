Пермь подала заявку на проведение Евробаскета-2025

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Российский город Пермь претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд в 2025 году.
Пермь подала заявку на проведение Евробаскета-2025
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«Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2025 года. Уже на следующей неделе нас посетит делегация FIBA. Посмотрим спорткомплекс «Молот» и посмотрим, наверное, территорию, где будет строиться новый дворец спорта. Строительство вскоре должно стартовать. Рассчитываем, что в феврале мы получим проект, вся необходимая денежная сумма на строительство — порядка 14 млрд рублей — уже собрана. Задача, чтобы к лету мы вышли на стройку — в июне и июле, а до 2025 года проект должен быть реализован», — цитирует ТАСС слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Помимо России, на проведение Евробаскета также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия. При этом киприоты и финны готовы принять лишь групповой этап.

Ранее сообщалось, что Евролига может приостановить сезон из-за коронавирусной инфекции.

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