Basket News: Евролига может приостановить сезон из-за коронавируса

Регулярный чемпионат Евролиги может быть приостановлен из-за вспышки коронавируса в составе ряда команд.

Об этом сообщает Basket News. По информации источника, в ближайшее время акционеры ECA будут обсуждать возможность изменения правил, касающихся ограничений из-за коронавируса. Одним из наиболее важных пунктов будет сокращение 14-дневного карантина. Этот шаг уже был предпринят в НБА, однако в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране. Также сообщается, что ещё одна возможность, которая будет обсуждаться на встрече в понедельник, — это потенциальная приостановка сезона на пару недель.

Регулярный чемпионат Евролиги стартовал 30 сентября. Проведение финала четырёх запланировано на 27—29 мая 2022 года в Берлине.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги.