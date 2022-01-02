Basket News: Евролига может приостановить сезон из-за коронавируса

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Регулярный чемпионат Евролиги может быть приостановлен из-за вспышки коронавируса в составе ряда команд.
Basket News: Евролига может приостановить сезон из-за коронавируса
  • Legion-Media

Об этом сообщает Basket News. По информации источника, в ближайшее время акционеры ECA будут обсуждать возможность изменения правил, касающихся ограничений из-за коронавируса. Одним из наиболее важных пунктов будет сокращение 14-дневного карантина. Этот шаг уже был предпринят в НБА, однако в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране. Также сообщается, что ещё одна возможность, которая будет обсуждаться на встрече в понедельник, — это потенциальная приостановка сезона на пару недель.

Регулярный чемпионат Евролиги стартовал 30 сентября. Проведение финала четырёх запланировано на 27—29 мая 2022 года в Берлине.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги.

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