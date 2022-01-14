Нурмагомедов может досрочно выйти с карантина в Сингапуре

Представители команды Хабиба Нурмагомедова рассказали, когда бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может выйти с карантина в Сингапуре.

«Хабиб может досрочно выйти с карантина при наличии определённого количества тестов», — сообщает ТАСС.

14 января стало известно, что Нурмагомедов подхватил коронавирусную инфекцию. Он был изолирован в своём гостиничном номере в Сингапуре.

Нурмагомедов должен был посетить турнир организации One Championship с участием своего подопечного Сайгида Изагахмаева.

28 января в Майами должен пройти турнир лиги Нурмагомедова Eagle Fighting Championship.

33-летний Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. 3 июля того же года из-за осложнений, возникших после перенесённого коронавируса, скончался отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее в команде Нурмагомедова рассказали о состоянии экс-чемпиона UFC.