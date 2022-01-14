Семак: Сергеев необходим «Зениту» для ротации и конкуренции

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу трансфера форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в санкт-петербургский клуб.
Семак: Сергеев необходим «Зениту» для ротации и конкуренции
  • Gettyimages.ru

«Иван — это довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль — для клуба данный трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими игроками атаки. Это очень большой плюс для нас. Я очень надеюсь, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, для ротации и конкуренции он нам необходим. Всё в его руках — посмотрим, насколько ярко он сумеет себя зарекомендовать на зимних сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 20 матчей за «Крылья Советов», забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с Суторминым.

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