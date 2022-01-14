Бойкова и Козловский рассказали, о чём думали, когда увидели оценки на ЧЕ
- AP
«Что это наш лучший результат в нынешнем сезоне и что нашу работу оценили достаточно высоко», — сказала Бойкова в интервью RT.
Её партнёр отметил, что набрать более 150 баллов в произвольной программе достаточно сложно, это является серьёзным результатом.
«В парном катании это уровень сильнейшей олимпийской разминки. Но любые оценки нужно рассматривать в сравнении с другими. Да, мы всегда говорим, что абстрагируемся от того, как катаются соперники, ни с кем не соревнуемся, но соревнование есть соревнование. И его суть обуславливается сопоставлением оценок, а не отдельно взятой, пусть даже очень солидной, суммой. Поэтому нам, естественно, хотелось бы кататься так, чтобы получать больше», — подчеркнул Козловский.
Ранее Козловский заявил, что их дуэт с Бойковой был очень хорошо готов к ЧЕ по фигурному катанию.