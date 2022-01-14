Козловский: мы с Бойковой были очень хорошо готовы к ЧЕ по фигурному катанию

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, после завоевания бронзы на чемпионате Европы в Таллине подвёл итоги турнира.
Козловский: мы с Бойковой были очень хорошо готовы к ЧЕ по фигурному катанию
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«Мы были очень хорошо готовы к этому чемпионату, чувствовали, что можем показать классное, мощное катание. Но понимаете, когда спортсмен находится на очень большом моральном подъёме перед выступлением и в первой же программе случается казус, основанный на абсолютно глупой, дурацкой ошибке, которая не то что не является системной, а абсурдна в принципе… Ну это примерно как ошибка, которая случилась у Антона Сихарулидзе на их первой Олимпиаде с Леной Бережной. Антон тогда уже встал в финальную позу — и упал. Что тут можно сказать? Никаких слов не найдёшь. В подобных ситуациях возникает очень большой эмоциональный упадок. И нам с Сашей стоило очень больших усилий его преодолеть. И я горжусь тем, что мы это сделали», — сказал Козловский в интервью RT.

Ранее Александра Бойкова выразила уверенность, что могла избежать глупой ошибки в короткой программе на ЧЕ.

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