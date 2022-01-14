Бойкова уверена, что могла избежать глупой ошибки в короткой программе на ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, почему были расстроены итогами произвольной программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине.

«Прежде всего мы могли бы избежать глупой ошибки с моей стороны в короткой программе», — сказала Бойкова в интервью RT.

Она также считает, что дуэт мог исполнить произвольную программу более эмоционально, однако отметила, что для чистого проката им был необходим абсолютный контроль.

Её партнёр добавил, что хорошее выступление в конкретном прокате — это далеко не всё, о чём думают спортсмены.

«Есть ещё такая вещь, как занятое место. Первое, что приходит на ум в этом отношении, — Сайтама, чемпионат мира — 2019, произвольная программа у мужчин. Выходит Юдзуру Ханю и катает шедевр. А после него выходит Нэйтан Чен, его программа воспринимается как ещё больший шедевр, и никто уже не вспоминает, как именно катался Ханю, потому что он — только второй. И тот чемпионат все будут всегда вспоминать как соревнования, где совершенно потрясающим образом катался и победил Чен», — подчеркнул Козловский.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление российских пар на ЧЕ по фигурному катанию.