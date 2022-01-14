Роднина оценила выступление российских пар на ЧЕ по фигурному катанию

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала успешное выступление российских спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

«Три первых места говорят сами за себя. Это очень хороший дополнительный плюс перед Олимпийскими играми. Все пары справились со своими задачами. Есть ошибки, но есть и время, чтобы их исправить, всё довести», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 239,82 балла и установив мировые рекорды. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее Владимир Морозов высказался об ошибке Евгении Тарасовой в произвольной программе на ЧЕ.