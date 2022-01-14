Морозов высказался об ошибке Евгении Тарасовой в произвольной программе на ЧЕ

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился мнением об их выступлении в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Мы довольны своим прокатом. Пожалуй, мы катались в своё удовольствие, когда выполнили все элементы. Мы знали, что другие пары хорошо выступили перед нами, но мы не смотрели их прокаты», — цитирует Морозова «Чемпионат».

По его словам, их дуэт был сосредоточен именно на своей программе. Кроме того, он отметил поддержку болельщиков в столице Эстонии, за что поблагодарил их.

«Ошибка Евгении на тройном сальхове? Думаю, она слишком увлеклась и перекрутила его. Затем она успокоилась и решила сконцентрироваться», — добавил Морозов.

Тарасова и Морозов набрали по сумме двух прокатов 236,43 балла и заняли второе место на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на церемонии награждения.