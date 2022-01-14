Морозов высказался об ошибке Евгении Тарасовой в произвольной программе на ЧЕ
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«Мы довольны своим прокатом. Пожалуй, мы катались в своё удовольствие, когда выполнили все элементы. Мы знали, что другие пары хорошо выступили перед нами, но мы не смотрели их прокаты», — цитирует Морозова «Чемпионат».
По его словам, их дуэт был сосредоточен именно на своей программе. Кроме того, он отметил поддержку болельщиков в столице Эстонии, за что поблагодарил их.
«Ошибка Евгении на тройном сальхове? Думаю, она слишком увлеклась и перекрутила его. Затем она успокоилась и решила сконцентрироваться», — добавил Морозов.
Тарасова и Морозов набрали по сумме двух прокатов 236,43 балла и заняли второе место на чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на церемонии награждения.