Морозов высказался об ошибке Евгении Тарасовой в произвольной программе на ЧЕ

Короткая ссылка
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился мнением об их выступлении в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.
Морозов высказался об ошибке Евгении Тарасовой в произвольной программе на ЧЕ
  • Gettyimages.ru

«Мы довольны своим прокатом. Пожалуй, мы катались в своё удовольствие, когда выполнили все элементы. Мы знали, что другие пары хорошо выступили перед нами, но мы не смотрели их прокаты», — цитирует Морозова «Чемпионат».

По его словам, их дуэт был сосредоточен именно на своей программе. Кроме того, он отметил поддержку болельщиков в столице Эстонии, за что поблагодарил их.

«Ошибка Евгении на тройном сальхове? Думаю, она слишком увлеклась и перекрутила его. Затем она успокоилась и решила сконцентрироваться», — добавил Морозов.

Тарасова и Морозов набрали по сумме двух прокатов 236,43 балла и заняли второе место на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на церемонии награждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить