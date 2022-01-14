Бойкова и Козловский не стали хлопать Тарасовой и Морозову на церемонии награждения
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом победителям, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, Бойкова и Козловский похлопали.
Чемпионами Европы среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 239,82 балла и установив мировые рекорды. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).
Ранее Татьяна Тарасова поздравила российские пары после успеха на ЧЕ по фигурному катанию.