Козловский и Бойкова объяснили, почему перед чемпионатом Европы тренировались в Новогорске

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, почему поменяли место тренировок перед стартом чемпионата Европы в Таллине.

«Нам с Сашей было нужно почувствовать себя, свои силы. Сделать некую перезагрузку, как у компьютера: сменить обстановку, сделать что-то новое, что-то иное. И в этом обновлённом состоянии вновь почувствовать ритм нашей пары, нашего катания», — сказал Козловский в интервью RT.

Бойкова, в свою очередь, связала смену обстановки с ритмом подготовки.

«Приехав в Новогорск, мы нашли именно то место, которое нам помогло понять себя и где нашлись люди, готовые нам помочь», — подчеркнула Александра.

При этом спортсмены признались, что комфортнее им тренироваться в родном Санкт-Петербурге, так как в Новогорске начинаешь уставать от рутины.

«Формат недели — отличная вещь. А вот переносить Новогорск свыше двух недель становится очень и очень тяжело. Вроде бы всё комфортно, ты ни о чём не думаешь, прекрасно питаешься, живёшь в отличных условиях, для тренировок есть всё, о чём только можно мечтать, доброжелательный и очень отзывчивый персонал… Но как в фильме «День сурка». Ходьба по одному и тому же кругу: проснулся, оделся, позавтракал, потренировался, поспал, снова проснулся… Каждый день одно и то же, хочется отвлечься, а отвлечься совершенно не на что. В Петербурге, как бы мы ни уставали, всё равно ведём социальный образ жизни», — заключил Козловский.

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