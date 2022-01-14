«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Шестёркин отразил 37 бросков

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Шестёркин отразил 37 бросков
  • AP

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась в пользу гостей — 3:0.

В составе коллектива из Нью-Йорка дубль оформил Крис Крайдер, а ещё одну шайбу забросил Брейден Шнайдер.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл на ноль, отразив 37 бросков по своим воротам. Его партнёр по команде Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 5 секунд, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» уступила «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, несмотря на передачу Ивана Проворова.

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