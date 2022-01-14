Морозов объяснил, почему у бортика во время выступления стояли только Траньков и Тутберидзе

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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, почему у бортика во время их выступления стояли только тренеры Этери Тутберидзе и Максим Траньков.
Морозов объяснил, почему у бортика во время выступления стояли только Траньков и Тутберидзе
  • РИА Новости

«Сегодня у бортика были только они двое, да. Наверное, организации не хватило аккредитаций. Шучу. Просто из-за правил пандемии нельзя, чтобы у бортика было больше людей. Два или три — вроде бы ограничение», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Тарасова и Морозов набрали по сумме двух прокатов 236,43 балла и заняли второе место на чемпионате Европы.

Ранее вице-президент ISU Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустила российский арбитр Ольга Кожемякина при выставлении оценок Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.

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