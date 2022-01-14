ISU: ошибка арбитра в парном катании не сыграла на распределение мест на пьедестале
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- © Jurij Kodrun - International Skating Union
«Скорее всего, это ошибка ввода. Но её нельзя никаким образом исправить. К сожалению, оценка останется», — цитирует судью «Спорт-Экспресс».
По словам Лакерник, эта «ошибка не сыграла на распределение мест на пьедестале». Он уточнил, что арбитр перепутала на мониторе положительные и отрицательные значения.
Кожемякина оценила тройной подкрут на низшую оценку -5. Остальные судьи поставили +5 и +4.
Тарасова и Морозов (236,46) завоевали серебряные медали. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла) стали чемпионами Европы. Россияне побили три мировых рекорда: по баллам в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух программ. Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).
Ранее Козловский высказался о серьёзном повышении конкуренции в парном катании.