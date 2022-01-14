ISU: ошибка арбитра в парном катании не сыграла на распределение мест на пьедестале

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустила российский арбитр Ольга Кожемякина при выставлении оценок Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.

«Скорее всего, это ошибка ввода. Но её нельзя никаким образом исправить. К сожалению, оценка останется», — цитирует судью «Спорт-Экспресс».

По словам Лакерник, эта «ошибка не сыграла на распределение мест на пьедестале». Он уточнил, что арбитр перепутала на мониторе положительные и отрицательные значения.

Кожемякина оценила тройной подкрут на низшую оценку -5. Остальные судьи поставили +5 и +4.

Тарасова и Морозов (236,46) завоевали серебряные медали. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла) стали чемпионами Европы. Россияне побили три мировых рекорда: по баллам в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух программ. Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее Козловский высказался о серьёзном повышении конкуренции в парном катании.