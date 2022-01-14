Козловский — о конкуренции в парном катании: выживет сильнейший

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, высказался о серьёзном повышении конкуренции в парном катании.

«Парное катание дошло до уровня женского по напряжённости, уровню конкуренции. Выживет сильнейший. Потому что на Олимпиаде противостояние будет не только в «физике», но и в голове», — цитирует «Спорт-Экспресс» Козловского.

Он подчеркнул, что конкуренция помогает двигаться вперёд, развиваться быстрее.

«Однако есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Поэтому не стоит утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению», — добавил он.

Бойкова и Козловский (227,23) завоевали бронзовые награды чемпионата Европы 2022 гола в Таллине (Эстония).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46).

Ранее Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ-2022.