Козловский — о конкуренции в парном катании: выживет сильнейший
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
«Парное катание дошло до уровня женского по напряжённости, уровню конкуренции. Выживет сильнейший. Потому что на Олимпиаде противостояние будет не только в «физике», но и в голове», — цитирует «Спорт-Экспресс» Козловского.
Он подчеркнул, что конкуренция помогает двигаться вперёд, развиваться быстрее.
«Однако есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Поэтому не стоит утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению», — добавил он.
Бойкова и Козловский (227,23) завоевали бронзовые награды чемпионата Европы 2022 гола в Таллине (Эстония).
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46).
Ранее Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ-2022.