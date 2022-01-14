Козловский — о конкуренции в парном катании: выживет сильнейший

Короткая ссылка
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, высказался о серьёзном повышении конкуренции в парном катании.
Козловский — о конкуренции в парном катании: выживет сильнейший
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

«Парное катание дошло до уровня женского по напряжённости, уровню конкуренции. Выживет сильнейший. Потому что на Олимпиаде противостояние будет не только в «физике», но и в голове», — цитирует «Спорт-Экспресс» Козловского.

Он подчеркнул, что конкуренция помогает двигаться вперёд, развиваться быстрее.

«Однако есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Поэтому не стоит утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению», — добавил он.

Бойкова и Козловский (227,23) завоевали бронзовые награды чемпионата Европы 2022 гола в Таллине (Эстония). 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46).

Ранее Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить