«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии

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«Милан» нанёс поражен в дополнительное время «Дженоа» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Италии по футболу.
«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии
  • AP
  • © Antonio Calanni

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

В составе «Милана» мячи забили Оливье Жиру (74-я минута), Рафаэл Леау (102-я), Алексис Салемакерс (112-я). У «Дженоа» отличился Лео Скири (17-я).

Фанаты «Милана» во время матча посвятили баннер бывшему форварду команды Андрею Шевченко, который сейчас является главным тренером «Дженоа».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

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