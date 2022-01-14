«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии
- AP
- © Antonio Calanni
Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Стефано Пиоли.
В составе «Милана» мячи забили Оливье Жиру (74-я минута), Рафаэл Леау (102-я), Алексис Салемакерс (112-я). У «Дженоа» отличился Лео Скири (17-я).
Фанаты «Милана» во время матча посвятили баннер бывшему форварду команды Андрею Шевченко, который сейчас является главным тренером «Дженоа».
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии.