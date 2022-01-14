«Атлетик» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

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«Атлетик» из Бильбао нанёс поражение мадридскому «Атлетико» в 1/2 финала плей-офф Суперкубка Испании по футболу.
«Атлетик» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
  • AP
  • © Hassan Ammar

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Страны Басков.

В составе клуба из Бильбао мячи забили Ерай Альварес (77-я минута) и Нико Уильямс (81-я). У мадридской команды отличился Унаи Симон (62-я).

Теперь в финале турнира «Атлетик» встретится с мадридским «Реалом» 16 января.

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Реал» в дополнительное время одолел «Барселону» в полуфинале Суперкубка.

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