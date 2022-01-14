«Атлетик» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
- AP
- © Hassan Ammar
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Страны Басков.
В составе клуба из Бильбао мячи забили Ерай Альварес (77-я минута) и Нико Уильямс (81-я). У мадридской команды отличился Унаи Симон (62-я).
Теперь в финале турнира «Атлетик» встретится с мадридским «Реалом» 16 января.
Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Реал» в дополнительное время одолел «Барселону» в полуфинале Суперкубка.