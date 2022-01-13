FIA объявит решение по инциденту на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» 18 марта

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Руководство Международной автомобильной федерации (FIA) сообщило, когда намерено представить окончательное решение по расследованию событий Гран-при Абу-Даби «Формулы-1».
FIA объявит решение по инциденту на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» 18 марта
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19 января пройдёт заседание Спортивного консультативного комитета. Окончательные решения будут объявлены на Всемирном совете по автоспорту 18 марта, сообщает пресс-служба FIA.

Победителем Гран-при Абу-Даби 12 декабря стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик из Нидерландов на последнем круге обогнал британца Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и стал чемпионом мира сезона-2021. Немецкая команда подала протест на итоги гонки из-за возможных нарушений правил со стороны голландца.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Роберт Шварцман будет работать в сезоне-2022 «Формулы-1» в качестве тест-пилота команды Ferrari.

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