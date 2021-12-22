Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом Ferrari

Российский гонщик Роберт Шварцман будет работать в сезоне-2022 «Формулы-1» в качестве тест-пилота команды Ferrari.

Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

«В 2021 году Роберт уже принял участие в трёх тестовых сессиях «Формулы-1» за рулём Ferrari, в последний раз — несколько дней назад в Абу-Даби за рулём SF21. Россиянин будет поддерживать боевых пилотов, работая на новом симуляторе, создание которого было завершено прошлым летом», — говорится в сообщении.

Таким образом, Шварцман присоединится к Антонио Джовинацци и Мику Шумахеру, которые стали резервными пилотами Ferrari.

В минувшем сезоне «Формулы-2» Шварцман выступал за Prema и занял второе место в общем зачёте. По окончании сезона он решил прекратить выступление в Ф-2.

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