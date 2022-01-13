Бестемьянова рассказала, что может помешать Валиевой выиграть олимпийское золото

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась своими эмоциями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы.
Бестемьянова рассказала, что может помешать Валиевой выиграть олимпийское золото
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«Валиева — умница, она растёт и совершенствуется, как настоящая большая спортсменка. Это просто чудо. Я счастлива, что мы можем это видеть. Ей всего 15 лет, конечно же, она имеет возможность, силы и здоровье, у неё уравновешенная психика, потому она так растёт. Это здорово, она уникальная спортсменка. Конечно же, она первая претендентка на олимпийское золото. Но давайте всё-таки не будем забывать, что вокруг гуляет вирус. Не дай бог, какой-нибудь тест положительный. Только это ей может помешать», — сказала Бестемьянова RT.

Валиева лидирует на чемпионате Европы после короткой программы, установив новый мировой рекорд (90,45 балла).

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках.

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