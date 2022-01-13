В минском «Динамо» сообщили о 20 заболевших коронавирусом хоккеистах

По результатам последнего тестирования 20 хоккеистов минского «Динамо» ушли на самоизоляцию в связи с заболеванием коронавирусом.

«При последнем тестировании на коронавирус в составе «Динамо» было получено 20 положительных результатов. Все игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных. Также среди сдавших положительные тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

После 47 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» набрало 54 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось об отмене матча КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист».