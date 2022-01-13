Журналист не исключил, что Макгрегор, Адесанья и Нганну покинут UFC в 2022 году

Известный инсайдер из мира смешанных единоборств Ариэль Хельвани считает, что в 2022 году Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) могут покинуть несколько топовых бойцов.

«Ещё одна интересная история 2022 года — это контракт Исраэля Адесаньи. Ситуация пока не такая, как у Нейта Диаза, у него осталась ещё пара поединков, однако будет интересно понаблюдать за тем, как будут развиваться события. В 2022 году мы можем столкнуться с потенциальным сценарием, когда у Исраэля истечёт контракт, у Диаза истечёт контракт, у Конора Макгрегора истечёт контракт и у Фрэнсиса Нганну тоже. Задумайтесь об этом. Эти большие имена могут покинуть UFC в 2022 году. Нас ждут интересные времена», — заявил Хельвани на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Исраэль Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе, а Нганну — в тяжёлом. Макгрегор был обладателем титула в двух весовых категориях.

Ранее Ян отреагировал на решение UFC перенести его бой со Стерлингом.