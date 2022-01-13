Глава Башкирии сообщил, что ФК «Уфа» получил нового спонсора

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в попечительский совет ФК «Уфа» в скором времени войдёт представитель ещё одного спонсора.

«Финансовая ситуация в «Уфе» абсолютно нормальная. Вчера только проводили совещание с руководством клуба. Мы нашли ещё одного благотворителя, который будет поддерживать клуб, войдёт в попечительский совет, в состав учредителей. Скоро вы об этом всё узнаете», — приводит слова Хабирова ТАСС.

После 18 туров «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее Шамиль Газизов опроверг новости о том, что «Локомотив» обращался к «Уфе» по поводу нападающего Гамида Агаларова.