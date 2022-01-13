Валиева, Трусова и Щербакова упали на тренировке короткой программы на ЧЕ

Все три российские фигуристки не смогли чисто исполнить прогон короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Камила Валиева и Александра Трусова упали с тройного акселя. Анна Щербакова не удержалась с каскада тройной лутц + тройной риттбергер.

13 января фигуристки выйдут на лёд с короткими программами. Начало — в 12:15 мск.

Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России с тремя мировыми рекордами. Трусова и Щербакова стали второй и третьей на турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на ЧЕ.