Валиева, Трусова и Щербакова упали на тренировке короткой программы на ЧЕ

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Все три российские фигуристки не смогли чисто исполнить прогон короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Валиева, Трусова и Щербакова упали на тренировке короткой программы на ЧЕ
  • Gettyimages.ru

Камила Валиева и Александра Трусова упали с тройного акселя. Анна Щербакова не удержалась с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. 

13 января фигуристки выйдут на лёд с короткими программами. Начало — в 12:15 мск.

Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России с тремя мировыми рекордами. Трусова и Щербакова стали второй и третьей на турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на ЧЕ.

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