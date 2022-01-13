Валиева, Трусова и Щербакова упали на тренировке короткой программы на ЧЕ
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Камила Валиева и Александра Трусова упали с тройного акселя. Анна Щербакова не удержалась с каскада тройной лутц + тройной риттбергер.
13 января фигуристки выйдут на лёд с короткими программами. Начало — в 12:15 мск.
Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России с тремя мировыми рекордами. Трусова и Щербакова стали второй и третьей на турнире.
Ранее сообщалось, что Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на ЧЕ.