Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на ЧЕ

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Сразу две российские фигуристки заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на ЧЕ
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По тройному акселю в короткой программе исполнят Камила Валиева и Александра Трусова.

Чемпионка России 2022 года планирует контент из тройного акселя, тройного флипа и каскада тройной лутц — тройной тулуп. 

Александра Трусова заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. 

Анна Щербакова исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Ранее ФФККР прислала Щербаковой неправильную музыку для короткой программы.

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