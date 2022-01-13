Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на ЧЕ
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По тройному акселю в короткой программе исполнят Камила Валиева и Александра Трусова.
Чемпионка России 2022 года планирует контент из тройного акселя, тройного флипа и каскада тройной лутц — тройной тулуп.
Александра Трусова заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Анна Щербакова исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Ранее ФФККР прислала Щербаковой неправильную музыку для короткой программы.