ФФККР прислала Щербаковой неправильную музыку для короткой программы

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прислала чемпионке мира Анне Щербаковой неправильную музыку для короткой программы на чемпионате Европы.

Gettyimages.ru