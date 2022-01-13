ФФККР прислала Щербаковой неправильную музыку для короткой программы

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прислала чемпионке мира Анне Щербаковой неправильную музыку для короткой программы на чемпионате Европы.
ФФККР прислала Щербаковой неправильную музыку для короткой программы
  • Gettyimages.ru

«Федерация прислала не ту музыку», — цитирует  Даниила Глейхенгауза Telegram-канал «Лапидарность».

На тренировке короткой программы вместо Dangerous Affairs Инона Зура зазвучала The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Позже организаторы исправили ошибку.

Напомним, что 13 января одиночницы выйдут на лёд с короткими программами. В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее Энберт оценил лидерство российских спортивных пар на чемпионате Европы.

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