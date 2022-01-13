Энберт оценил лидерство российских спортивных пар на чемпионате Европы

Серебряный призёр Олимпийских играх в командном турнире Александр Энберт оценил выступление российских пар на чемпионате Европы 2022 года.

«Мишина и Галлямов — прекрасное ожидаемое катание, набирают с каждым стартом всё больше и больше. Приятная динамика, которая у них идёт довольно долго», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он добавил, что ему было приятно увидеть чистый прокат Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Он также не ожидал, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустят ошибку.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, установив мировой рекорд и получив за свой прокат от судей 82,36 балла.

Второе и третье места занимают также российские дуэты: Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

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