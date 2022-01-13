Бестемьянова назвала праздником первый день чемпионата Европы
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«Вчерашний день был праздником для меня! Мальчики очень молоды. Им не хватает опыта, но они прибавляют от старта к старту, приобретают лоск, чистоту движений. Огромная пропасть между российскими парами и всеми остальными. Ощущение, будто мы с разных планет», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в первый соревновательный день выступали одиночники и пары. В обеих категориях российские фигуристы заняли первые три места по итогам коротких программ.
13 января на лёд выйдут одиночницы с короткой программой и пары с произвольной. Лидерами первого дня являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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