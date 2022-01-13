Бестемьянова назвала праздником первый день чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российских фигуристов на старте чемпионата Европы 2022 года.

«Вчерашний день был праздником для меня! Мальчики очень молоды. Им не хватает опыта, но они прибавляют от старта к старту, приобретают лоск, чистоту движений. Огромная пропасть между российскими парами и всеми остальными. Ощущение, будто мы с разных планет», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первый соревновательный день выступали одиночники и пары. В обеих категориях российские фигуристы заняли первые три места по итогам коротких программ.

13 января на лёд выйдут одиночницы с короткой программой и пары с произвольной. Лидерами первого дня являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее американский журналист заявил, что ученицы Тутберидзе будто прокисшее молоко уже к 20 годам.