Американский журналист: ученицы Тутберидзе будто прокисшее молоко уже к 20 годам

Американский журналист Дэвид Лиз критически высказался о российском тренере Этери Тутберидзе, которая работает с юными фигуристками.

«Посмотрите показательные выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате России в конце декабря. Ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — цитирует Дэвида Лиза «Лента.Ру».

Он также сравнил Евгению Медведеву и Алину Загитову с Каролиной Костнер и Мао Асадой, которые не растеряли своих навыков. По мнению журналиста, Тутберидзе разрабатывает программы исключительно для фигуристок предпубертатного возраста.

Ранее Погорилая заявила, что в восторге от выступления российских одиночников на чемпионате Европы.