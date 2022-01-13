Американский журналист: ученицы Тутберидзе будто прокисшее молоко уже к 20 годам

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Американский журналист Дэвид Лиз критически высказался о российском тренере Этери Тутберидзе, которая работает с юными фигуристками.
Американский журналист: ученицы Тутберидзе будто прокисшее молоко уже к 20 годам
  • Gettyimages.ru

«Посмотрите показательные выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате России в конце декабря. Ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — цитирует Дэвида Лиза «Лента.Ру».

Он также сравнил Евгению Медведеву и Алину Загитову с Каролиной Костнер и Мао Асадой, которые не растеряли своих навыков. По мнению журналиста, Тутберидзе разрабатывает программы исключительно для фигуристок предпубертатного возраста.

Ранее Погорилая заявила, что в восторге от выступления российских одиночников на чемпионате Европы.

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