Галлямов рассказал о подготовке к произвольной программе на ЧЕ

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился ожиданиями от проката произвольной программы на чемпионате Европы 2022 года.

«Готовиться будем как всегда, в прежнем режиме, всё-таки мы готовились для этого. Завтра потренируемся, отдохнём в перерыве и выйдем, всё как обычно сделаем, как мы тренировали и задумывали», — сказал Галлямов на пресс-конференции.

Напомним, что пара лидирует по итогам короткой программы. Мишина и Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар, набрав 82,36 балла.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Бойкова заявила, что не намерена зацикливаться на ошибке в короткой программе.