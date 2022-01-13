Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов не смог квалифицироваться в полуфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале он уступил французу Артуру Риндеркнешу. Матч завершился со счётом 7:6, 7:5 в пользу французского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В полуфинале Риндеркнеш сыграет с хорватом Марином Чиличем, который обыграл американца Томми Пола.

С 17 по 30 января в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии 2022 года.

Ранее Тарпищев заявил, что у российских теннисистов не возникнет проблем с въездом в Австралию.