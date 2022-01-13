Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде
В четвертьфинале он уступил французу Артуру Риндеркнешу. Матч завершился со счётом 7:6, 7:5 в пользу французского теннисиста. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.
В полуфинале Риндеркнеш сыграет с хорватом Марином Чиличем, который обыграл американца Томми Пола.
С 17 по 30 января в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии 2022 года.
Ранее Тарпищев заявил, что у российских теннисистов не возникнет проблем с въездом в Австралию.