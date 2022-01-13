«Интер» вырвал победу над «Ювентусом» на 121-й минуте и завоевал Суперкубок Италии

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Миланский «Интер» взял верх над туринским «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии по футболу.
«Интер» вырвал победу над «Ювентусом» на 121-й минуте и завоевал Суперкубок Италии
  • AP
  • © Luca Bruno

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1.

Команды не смогли выявить победителя в основное время. Гости вышли вперёд на 25-й минуте после гола Уэстона Маккенни, а через десять  минут нерадзурри восстановили равенство — с пенальти отличился Лаутаро Мартинес.  

В дополнительное время победу «Интеру» на последних секундах принёс Алексис Санчес (120 + 1').

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги стали обладателями трофея. «Интер» шестой раз в своей истории выиграл Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе обыграла «Венецию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии.

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