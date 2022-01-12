«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Венецию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Аталанта» одержала победу над «Венецией» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 2:0.

На 12-й минуте отличился Луис Мурьель с передачи Ремо Фройлера, а на 88-й преимущество хозяев удвоил Йоаким Меле с паса Марио Пашалича.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле всю игру.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини пробились в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» включилась в борьбу за Алексея Миранчука.