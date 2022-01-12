«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Венецию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

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«Аталанта» одержала победу над «Венецией» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Венецию» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
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Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 2:0.

На 12-й минуте отличился Луис Мурьель с передачи Ремо Фройлера, а на 88-й преимущество хозяев удвоил Йоаким Меле с паса Марио Пашалича.  

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле всю игру.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини пробились в четвертьфинал турнира. 

Ранее сообщалось, что «Сампдория» включилась в борьбу за Алексея Миранчука.

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