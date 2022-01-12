Ахметов не полетел на первый зимний сбор ЦСКА

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Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не полетел на первый зимний сбор команды в Кампоамор.
Ахметов не полетел на первый зимний сбор ЦСКА
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Как сообщается на сайте армейцев, хавбек присоединится к команде после прохождения планового медицинского осмотра. 

Всего же на сбор отправились 24 игрока: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев, Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков, Фёдор Чалов, Владислав Яковлев и Антон Заболотный.

Первый сбор также пропускает вингер команды Чидера Эджуке, который находится в расположении сборной Нигерии на Кубке Африки.

После 18 туров армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что «Лилль» и ЦСКА проводят переговоры по Юсуфу Языджи.

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