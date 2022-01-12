КХЛ остановит регулярный чемпионат из-за коронавируса с 15 января

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Континентальная хоккейная лиги (КХЛ) объявила об остановке регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за сложной коронавирусной ситуации с 15 января.
КХЛ остановит регулярный чемпионат из-за коронавируса с 15 января
  • РИА Новости

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах и высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Уточняется, что число заболевших COVID-19 в лиге достигло 171. Прирост за последние сутки составил 60 человек.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила московское дерби «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса.

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