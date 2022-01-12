«Монако» не собирается продавать Головина этой зимой

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию об интересе «Вест Хэма» к полузащитнику французского клуба Александру Головину.

«Готовы ли мы отпустить его зимой? Всё зависит от предложений английского клуба, но, думаю, вряд ли отпустим его сейчас», — цитирует Петрова Metaratings.ru.

Петров дал понять, что «Вест Хэм» пока не обращался в «Монако» по поводу трансфера Головина.

25-летний футболист в сезоне-2021/22 принял участие в 23 матчах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется Головиным.