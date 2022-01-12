Защитник «Локомотива» Мурило перешёл в «Палмейрас»

Бразильский защитник московского «Локомотива» Серкейра Мурило согласился стать игроком «Палмейрас».

Российский и бразильский клубы согласовали трансфер 24-летнего футболиста, сообщает пресс-служба железнодорожников.

🤝 «Локомотив» и бразильский «Палмейрас» согласовали переход 24-летнего защитника Серкейры Мурило. За «железнодорожников» Мурило выступал с июня 2019 года, сыграл 75 матчей и забил 5 голов



👏🏻 Благодарим Мурило за игру и желаем успешного продолжения карьеры pic.twitter.com/ZddJnr4uVp — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 12, 2022

Мурило перешёл в «Локомотив» в июне 2019 года. Бразилец сыграл 75 матчей и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо».