«Чемпионат»: Смолов будет получать в «Динамо» €2 млн в год

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Стала известна заработная плата форварда сборной России по футболу Фёдора Смолова в московском «Динамо».
«Чемпионат»: Смолов будет получать в «Динамо» €2 млн в год
  • Legion-Media

«Новая зарплата Фёдора — около €2 млн в год. «Локомотив» разгружает зарплатную ведомость, а «Динамо» получает опытного форварда, которого хотел главный тренер», — сообщает «Чемпионат».

Уточняется, что Смолов получал в «Локомотиве» порядка €3 млн.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». При этом детали не раскрываются. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной России в £7 млн.

Форвард защищал цвета «Локомотива» с 2018 года. В общей сложности он провёл за клуб 95 матчей, в которых забил 29 мячей.

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер Смолова.

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